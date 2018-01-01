«Не ходи за мной!» За преследование теперь могут посадить

Раньше закон не защищал от преследователей, но начиная с 1 января 2018 года в силу вступили поправки к Уголовному закону, и за преследование может наступить уголовная ответственность.

132/1 пункт Уголовного закона предусматривает, что за многократное или продолжительное преследование другого лица, наблюдение за ним, высказывание ему угроз или нежелательную коммуникацию можно получить наказание в виде лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа.

За первые месяцы 2018 года в Государственной полиции возбуждено уже 5 уголовных дел, по которым ведется следствие.

Чаще всего преследователь - это мужчина, желающий отношений с женщиной, которая ему не отвечает взаимностью. Зачастую преследователь и жертва в прошлом были в отношениях.

Преследование может выражаться по-разному: навязчивая коммуникация, следование по пятам, продолжительное нахождение на одном месте, чтобы наблюдать за другим человеком, отправление на работу, к коллегам или соседям интересующего объекта. Мотивами преследования могут быть не только безответная любовь и ревность, но и месть, и жадность.

Полиция указывает, чтобы доказать преследование, должны быть определенные обстоятельства, свидетельствующие, что преследователь может причинить вред, например, сведения, что лицо раньше уже совершало физическое насилие, было осуждено и есть объективные мотивы, такие как месть, ревность и так далее.