Пятница, 23 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Видео: в Торнякалнсе задержан пьяный таксист с 2,71 промилле

Русский TVNET
  • Фото
  • Видео
Иллюстративное фото | Фото: depositphotos.com

21 марта около 21 часов вечера сотрудники муниципальной полиции отправились на вызов в Торнякалнс, где таксист запарковал свой автомобиль перед входом, мешая жильцам дома въезжать и выезжать.

По прибытии на место к полицейским подошел мужчина, который был явно в состоянии алкогольного опьянения и представился водителем такси. Он созвонился со своим знакомым, который приехал и перепарковал автомобиль.

Составив протокол о нарушении, полицейские отправились дальше и через какое-то время заметили данного пьяного таксиста, который продолжал управлять транспортным средством. Он был незамедлительно остановлен. Были вызваны сотрудники Госполиции, которые и решат о более суровом наказании.

0 Комментарии