Видео: в Торнякалнсе задержан пьяный таксист с 2,71 промилле

21 марта около 21 часов вечера сотрудники муниципальной полиции отправились на вызов в Торнякалнс, где таксист запарковал свой автомобиль перед входом, мешая жильцам дома въезжать и выезжать.

По прибытии на место к полицейским подошел мужчина, который был явно в состоянии алкогольного опьянения и представился водителем такси. Он созвонился со своим знакомым, который приехал и перепарковал автомобиль.

Составив протокол о нарушении, полицейские отправились дальше и через какое-то время заметили данного пьяного таксиста, который продолжал управлять транспортным средством. Он был незамедлительно остановлен. Были вызваны сотрудники Госполиции, которые и решат о более суровом наказании.