Бдительная жительница помогла поймать трех малолетних вандалов

Вечером 21 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о трех несовершеннолетних нарушителях, которые разрисовывали установленный на улице инвентарь. На место отправился экипаж РМП.

Полицейские на месте происшествия встретили вызвавшую их женщину. Она рассказала, что бежала мимо компании подростков и заметила, что они разрисовывают фломастерами ящик для песка. Женщина сделала им замечание, но в ответ ей пошли оскорбления. Для разрешения конфликта женщина вызвала полицию.

Во время разговора подростки признались и объяснили, что готовы стереть надписи.

По очереди, абразивным средством и губками они стерли все надписи. Тем временем полицейские созвонились с родителями, которые прибыли за своими детьми.

С учетом того, что подростки сами очистили ящик от надписей, с ними была проведена только профилактическая беседа.