В Елгаве в аварии пострадали сотрудники Службы неотложной помощи

Утром в субботу в Елгаве в столкновении двух автомобилей пострадали двое сотрудников Службы неотложной медицинской помощи (NMPD), сообщает агентство ЛЕТА.

Вызов на аварию на перекрестке улиц Калнциема и Ригас полиция получила в 8:53.

В ДТП пострадали микроавтобус NMPD и минибус «Volkswagen».

Движение на месте происшествия на время было ограничено.

Полиция выясняет обстоятельства происшедшего.

Напомним, в четверг в Агенскалнсе микроавтобус NMPD столкнулся с леговушкой «Fiat». В аварии пострадала женщина-воитель «Fiat», которая получила травму головы.