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С парома «Isabelle» эвакуировали внезапно заболевшего пассажира

Русский TVNET
Фото: Evija Trifanova / LETA

В пятницу, 23 марта, Национальные вооруженные силы (НВС) эвакуировали с парома «Isabelle» пассажира, состояние здоровья которого внезапно ухудшилось, сообщает агентство ЛЕТА.

Корабль Морских сил НВС доставил пассажира с парома в Вентспилский порт, где его передали под заботу медиков.

Пассажир был доставлен в больницу, однако более подробную информацию о его состоянии представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиня предоставить не смогла.

Паром «Isabelle» курсирует между Ригой и шведским Стокгольмом.

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