С парома «Isabelle» эвакуировали внезапно заболевшего пассажира

В пятницу, 23 марта, Национальные вооруженные силы (НВС) эвакуировали с парома «Isabelle» пассажира, состояние здоровья которого внезапно ухудшилось, сообщает агентство ЛЕТА.

Корабль Морских сил НВС доставил пассажира с парома в Вентспилский порт, где его передали под заботу медиков.

Пассажир был доставлен в больницу, однако более подробную информацию о его состоянии представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиня предоставить не смогла.

Паром «Isabelle» курсирует между Ригой и шведским Стокгольмом.