За сутки пятеро детей получили ожоги из-за невнимательности родителей

В пятницу в больницы попали пять детей, получивших термические ожоги из-за невнимательности родителей. Как сообщает агентство ЛЕТА, двум из пострадавших нет даже года.

Как рассказала представитель Службы неотложной медицинской помощи Сармите Скуйиня, в Латгале восьмимесячный ребенок облился горячей жидкостью, получив ожоги шеи, плеча и грудной клетки.

В свою очередь в Риге в больницу попал десятимесячный ребенок, который прикоснулся к горячей электроплите.

В Видземе двухлетний мальчик, пробегая мимо, зацепил руку взрослого, в которой была кружка с горячим чаем. Ребенок получил ожоги ног. Горячим чаем облился и двухлетний мальчик в Рижском регионе. Он получил термический ожог рук.

В Курземе термические ожоги ног получил двухлетний ребенок, которому грели ноги в тазу с горячей водой.

Медики уже многократно отмечали, что такие травмы чаще всего случаются из-за невнимательности взрослых, поэтому родителей призывают осознавать риски и вовремя их предотвращать.

Чаще всего причина получения травм - доступность для детей оставленных в досягаемых местах кружек с кофе, чаем и другими горячими напитками. Обливаясь горячими напитками, дети нередко получают травмы нескольких частей тела, так как ожоги появляются везде, куда попадает горячая жидкость.

Врачи напоминают, что дети любознательны и пытаются до всего дотянуться, чтобы посмотреть поближе. Познавая мир, ребенок незамедлительно возьмет кружку, из которой идет пар, тем более, что часто она яркая и вызывает интерес.

Кроме того, медики призывают родителей не пускать детей играться на кухню, когда там готовится горячая еда.

В случае ожога нужно действовать быстро, так как у сравнительно небольших ожогов могут быть серьезные последствия. Поврежденное место незамедлительно надо поместить под холодную, но не ледяную текущую воду минимум на 10 минут. Важно остановить влияние температуры на кожу ребенка и более глубокие ткани, чтоы снизить последствия.

Если ожог больше пальца ребенка, нужно звонить 113, а если ожог меньше пальца, стоит проконсультироваться в врачом ребенка. Вечером и в выходные совет медика можно получить по консультативному телефону семейного врача 66016 001.