В Вентспилсе пропал несовершеннолетний юноша

Полиция ищет Августа Гайлитиса, который в субботу (24 марта), примерно в 14.30 вышел из Парвентского спортивного холла в Вентспилсе, на ул. Таргалес, 5, и до сих пор не вернулся.
Август является воспитанником детского дома Stikli, расположенного в волости Пузес.
Приметы: рост 185-190 см, спортивного телосложения, волосы светлые. Был одет в черную куртку, черные джинсы и черную обувь.
Всех, кто владеет какой-либо информацией о месте нахождения юноши, просьба сообщить по телефону 63604702, 26531740 или 110