Bezvests.lv: Подростка, которого мы помогали искать в Литве, нашли спустя 2 месяца

17-летнего парня - Даниила Игнасио Демиашкина, которого многие из нашей команды ездили искать в Литву, в Клайпеду в конце января, нашли 20 марта. В Клайпеде, в реке Дане, в 3 метрах от берега. В том самом месте, где река впадает в залив. К сожалению, без признаков жизни.

Его заметила женщина, которая проходила мимо, и позвала рыбаков. Рыбаки вызвали спасателей.

У полиции и спасателей возникли подозрения, что тело найденного мужчины - это тело пропавшего 10 января 2018 года при неясных обстоятельствах школьника Даниила. Это в первые же часы подтвердила в своем аккаунте социальной сети «Facebook» мама молодого человека Ольга Пахомова. Она опознала сына по фотографиям, узнала по одежде и рюкзаку. И сообщила нам, в Bezvests.lv.

На место происшествия были высланы экипаж водолазов Клайпедского противопожарно-спасательного управления и автомобиль полицейского патруля. Выяснив, что в воде находится тело мужчины, полиция вызвала судмедэкспертов.

«Вероятно то, что его тело уже длительное время находилось в воде.» - пишут литовские СМИ.

Мужчина был одет в коричневые брюки, темные ботинки и темно-синюю куртку с капюшоном. На спине был чёрный рюкзак. По приметам с точностью совпадает с одеждой пропавшего Даниила Игнасио.

Эксперты пока не дали свое заключение, была ли смерть парня насильственной. Причину смерти и другие обстоятельства выяснит более тщательное расследование, а также покажет вскрытие, как сообщила мама..

Благодарим за отзывчивость всех наших волонтеров, кто выезжал на поиски в Литву и тех, кто присоединился к нам в Клайпеде. Вы все старались и сделали все, что могли. Искали два дня, тщательно проверяли и с воздуха дронами, и вдоль водоемов, прошли и по берегам каналов и рек. Но, увы, в те дни парня найти не удалось.

Добровольцы Bezvests.lv, выражают самые глубокие и искренние соболезнования семье безвременно погибшего мальчика...