Полиция задержала в Риге мужчин, подозреваемых в ограблении киностудии

На прошлой неделе в центре Риги была ограблена киностудия. В ходе расследования, сотрудники Госполиции задержали подозреваемых. В общей сложности большинство украденных предметов, включая технику и различные атрибуты для съемок удалось вернуть. , были захвачены во время пяти поисков.

19 марта полиция получила информацию, что киностудия в Риге была ограблена. Пытаясь выяснить обстоятельства преступления, благодаря камерам видеонаблюдения, стало понятно, что кража произошла примерно в 6 утра, а преступников было двое.

Вечером того же дня полиция задержала одного из подозреваемых - мужчину 1987 года рождения, а 22 марта, в Риге, был задержан и второй - мужчина 1983 года рождения. Стоит добавить, что оба задержанных уже ранее попадались в поле зрении полиции за различные кражи.

Начат криминальный процесс.