За кражу кабеля Lattelecom задержаны двое мужчин

После полудня 23 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили информацию о двух подозрительных мужчинах, которые тянули кабель из люка Lattelecom. На место отправились два экипажа РМП.

Прибыв на место, полицейские заметили двух мужчин, соответствующих описанию. Один из них находился в коммуникационной шахте и вытаскивал наружу провода, которые затем складывал в белые мешки. Закончив свои действия, мужчина быстро вылез из люка и закрыл его крышкой. Оба товарища потащили мешок к виадуку у Островного моста. Там уже находился еще один мешок, из которого торчали провода.

Увидев полицейских, мужчины попытались скрыться – один из них решил бежать внутрь жилого массива на улице Краста, а второй с одним из мешков спрятался за виадуком. Мужчин задержали.

В мешках полицейские обнаружили многожильные кабели Lattelecom длиной около 50 метров.

Мужчины 32 и 44 лет были переданы Госполиции для дальнейших процессуальных действий.