В Зиепниекалнсе у пьяной матери девяти детей с 3,13 промилле отобрали малыша

Муниципальная полиция получила сигнал от коллег из Госполиции о пьянке в Зиепниекалнсе. Изначально соседи жаловалась на шум в квартире, позже открылось, что в ней находится несколько персон в алкогольном опьянении и вместе с ними - младенец.

Мать объяснила, что ушла для решения вопросов об аренде жилья и малыша оставила с родственниками своего сожителя, а когда вернулась, увидела, что компания употребляет алкоголь и сама присоединилась к ней. Хотя в квартире был недавно сделан ремонт, констатировано, что для ребенка там неблагоприятные условия: валяется одежда, окурки и пустые бутылки, на кухне - грязная посуда. Полицейские вызвали медиков, которые решили, что нет необходимости госпитализировать маленькую девочку.

У женщины было выявлено 3,13 промилле алкоголя. Она является матерью 9 детей, причем несколько находятся в детдоме. Учитывая, что мать была не способна позаботится о своем ребенке, малышку пометили в кризисный центр. Делом занялся Сиротский суд.