Урок плавания в Улброкской школе закончился вызовов скорой и полиции

Тревожный звонок из бассейна Улброкской школы (Стопиньская волость) получили бригады скорой помощи и Госполиции в понедельник, 26 марта. Оперативные службы были вызваны из-за того, что во время занятия в бассейне в воздухе распространился острый, едкий запах, сообщает передача Bez tabu.

После эвакуации школьники начали жаловаться на кашель и першение в горле.

Представитель Неотложной медицинской помощи Илзе Букша подтвердила, что в школу выехали несколько бригад скорой.

«Было решено, что детей необходимо доставить в Детскую клиническую больницу для углубленной проверки состояния их здоровья», - сообщила Букша.

В ходе проверки детей в больнице было выявлено, что

школьники отравились хлором, который используется для очистки воды в бассейне.

Большая часть детей была отпущена домой и только некоторых оставили в больнице для наблюдения за их состоянием.

Напомним, что в конце прошлого года передача Bez tabu сообщала о жалобах жителей Улброки на то, что в бассейне, возможно, значительно превышают допустимую дозу хлора для очистки воды.