Разгон пьяной компании закончился поджогом полицейской машины

Проживающая в Стабурагской волосте семейная пара хорошо известна многим жителям своими вредными привычками. Но, после событий, которые произошли на прошлой неделе, о неблагополучной семье заговорили все местные жители, сообщает передача Degpunktā.

Местному Сиротскому суду упомянутая семья тоже хорошо известна. У женщины были отобраны права на двух детей, рожденных в предыдущем браке. В нынешних отношениях пара воспитывает трехлетнего ребенка.

Вместе с трехлетней дочкой супруги в прошлую пятницу, 23 марта, несколько раз ходили в местный магазин за крепкими напитками.

Местные говорят, что женщина не готова потерять своего третьего ребенка, но несмотря на это регулярно ходит с мужем на пьянки к свекру. В пятницу, 23 марта, пьяная компания в очередной раз собралась вместе.

Работники Сиротского суда решили вмешаться в семейную вечеринку и это закончилось неожиданно.

Как рассказывает очевидец, дедушка девочки увидев, что бьют его сына, поджег полицейскую машину. Жители волости не понимают, почему никто не принялся тушить пожар, разрешив служебной машине полностью сгореть.

После драматических событий и отец девочки, и поджигатель машины были задержаны. Местные рассказывают, что заботу о трехлетнем ребенке Сиротский суд временно передал родственнице семьи.

В полиции и Сиротском суде отказались дать передаче Degpunktā комментарий о случившемся.

Родители малышки после случившегося исчезли и о их месте нахождения ничего не известно.