Рижские полицейские помогли собаке вернуться домой

В воскресенье, 25 марта, сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) , во время патрулирования на Кундзиньсале, заметили бродячую немецкую овчарку. Хозяина не было видно, и полицейские решили пригласить пса в свою машину, чтобы во время патрулирования поискать хозяина.

Однако ни патрулирование, ни опрос местных не дал результата – поэтому на место вызвали работников ветеринарной клиники Dr. Beinerts, которые забрали собаку с собой.

В клинике стало понятно, что у собаки нет микрочипа, поэтому животное доставили в приют «Улубеле»».

В это время полицейские опубликовали фото с собакой в разных группах на Facebook, связанных с животными. И вскоре хозяин нашелся.

Однако далеко не всегда так просто получается найти хозяина. Именно поэтому нормативные акты предусматривают, что если хозяин забирает своего питомца из приюта, перед этим животному вживляют микрочип и регистрируют, а хозяин покрывает расходы.

С прошлого года микрочипирование собак обязательно.