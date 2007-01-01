На лугах Спилве выгорело 40 гектаров

Обширный пожар прошлогодней травы на Спилвских лугах в Риге, который возник во второй половине среды, локализован, сообщила Государственная пожарно-спасательная служба. Пожарные ограничили распространение огня в 18.49. Площадь пожара составила около 40 гектаров.

В тушении пожара из-за большой площади приняли участие более 20 пожарных, при этом огонь из-за сильного ветра быстро распространялся, сообщили в службе. На место приехало 6 машин ГПСС.

На лугах Спилве и ранее происходили обширные пожары. В 2013 году трава горела на площади в 170 га, тогда сгорели более 30 садовых домиков, а в 2007 пожар разгорелся на площади в 200 га.

ГПСС призывает всех задуматься о том ущербе, который пожары наносят природе. «Не поджигай свою землю!» - написали ГПСС на своей официальной страничке в твиттере.