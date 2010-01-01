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Жителю Кулдиги грозит 10 лет за поджог новогодней елки 1 января

LETA
Фото: Ieva Makare/LETA

Поджог главной городской елки в Кулдиге 1 января этого года полиция квалифицировала как особо тяжкое преступление, за которое Уголовным законом предусмотрено лишение свободы на срок до десяти лет, сообщила представитель Курземского регионального управления полиции Мадара Шершнева.

Полиция завершила расследование по уголовному процессу об умышленном уничтожении имущества. Подозреваемым по делу является мужчина 1988 г. рожд., действия которого причинили самоуправлению материальный ущерб в размере 3200 евро.

1 января мужчина пришел на пл. Пилсетас с канистрой топлива, облил украшенную елку и поджег.

Мужчина свою вину признал. Он уже ранее попадал в поле зрения полиции, а также имеет судимость.

Дело передано в прокуратуру Кулдигского района для начала уголовного преследования.

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