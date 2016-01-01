Задержан мужчина, обворовавший восемь частных домов под Ригой

Госполиция задержала мужчину, который подозревается в совершении восьми краж из частных домов в окрестностях Риги, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Расследуя кражи из частных домов в Рижском регионе, криминальная полиция напала на следу мужчины 1980 г. рожд. 22 марта он был задержан. В период с 2016 по 2018 год мужчина совершил по крайней мере восемь краж и одну попытку кражи.

Он проникал в частные дома, когда хозяева были в отъезде, и действовал вечером и ночью. Вор выносил ювелирные изделия, часы, деньги и легко переносящиеся электронные устройства. Часть украденного имущества полиции удалось вернуть.

Задержанный ранее был судим за имущественные преступления. Полиция не располагает информацией его причастности к ограблению дома президента Банка Латвии Илмара Римшевича в Лангстини.

23 марта суд дал санкцию на арест задержанного.