На Румбуле - пожар повышенной опасности: горят трава, два автомобиля и шины

Сегодня в столичном районе Румбула возник пожар повышенной опасности, в ликвидации которого участвуют крупные силы пожарных, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Вызов на ул. Маскавас был получен в 12.40. Здесь горят прошлогодняя трава, два легковых автомобиля и шины. Распространению огня способствует ветер.

На месте пожара работать шесть пожарных расчетов.

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Как сообщалось, вчера в другом районе Риги, на Спилвских лугах, также произошел обширный пожар прошлогодней травы площадью 40 гектаров. Потушить его удалось только сегодня утром.