Елгава: Водитель BMW врезался в автобус

Утром 28 марта в ДТП попал очередной автобус AMO PLANT AMBASSADOR. Как сообщила представитель Земгальского регионального управления Госполиции Иева Сиетниеце, произошло это в 7.40 на 4-й линии.

В остановившийся автобус врезался автомобиль BMW 320, которым управлял водитель 1993 года рождения. Люди в ДТП не пострадали.

А днем 26 марта два маршрутных автобуса Елгавского автобусного парка столкнулись на ул.Лиела между мостами через Лиелупе и Дриксу.

Водитель 1951 года рождения, управляя автобусом VDL BERKHOF AMBASSADOR, врезался в ехавший впереди автобус AMOPLANT AMBASSADOR, которым управлял водитель 1956 года рождения.