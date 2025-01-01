В пожаре на Румбуле сгорели 25 автомобилей

Сегодня в столичном районе Румбула возник пожар повышенной опасности, в ликвидации которого участвовали крупные силы пожарных. По информации Государственной пожарно-спасательной службы, в пожаре сгорели 25 автомобилей, находящиеся не на ходу.

Распространению огня способствовал ветер. В пожаре на Румбуле

загорелись ангары, в которых хранились автомобили, находящиеся не на ходу.

Об этом сообщает Госполиция.

Скорее всего, причиной пожара стал поджёг травы. В настоящее время пожар удалось ликвидировать.

Ранее, 28 марта, на Спилвских лугах в Риге возник обширный пожар, который тушили 8 часов. Площадь пожара составила около 40 гектаров.