Верховный суд отменил часть приговора против Логинова

Департамент уголовных дел Верховного суда (ВС) сегодня частично отменил приговор Рижского окружного суда по уголовному делу о злоупотреблении служебным положением бывшего управляющего Рижским портом Леонида Логинова и его заместителя Айгара Печакса, рассказала агентству ЛЕТА представитель ВС Байба Катая.

Приговор отменен по части о злоупотреблении служебным положением и о компенсации ущерба. Дело передано на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

В постановлении ВС говорится, что обвинение по одному эпизоду о сборе пожертвований не соответствует закону, а также суд апелляционной инстанции не рассмотрел представленное прокурором обоснование компенсации.

Приговор суда по части о незаконной выплате премий оставлен без изменений.

Как сообщалось, 19 сентября 2017 года Рижский окружной суд приговорил Логинова и Печакса к выплате незаконно потраченных средств в размере 856 951 евро и штрафов в размере соответственно 45 600 евро и 34 200 евро за злоупотребление служебным положением. Об этом агентству ЛЕТА сообщил представитель суда Раймонд Лочмелис.

Логинов должен вернуть 207 856 евро, Печак - 378 750 евро, оба они солидарно - 270 345 евро незаконно потраченных средств.

Логинову также запрещено выполнять обязанности руководителя и заместителя руководителя государственных и самоуправленческих структур и обществ капитала в течение трех с половиной лет, Печаксу - двух лет и восьми месяцев.

Апелляционный процесс по этому уголовному делу был начат 15 мая 2017 года. Апелляцию по делу подал прокурор. В начале января суд Зиемельского района Риги оправдал Логинова и Печакса.

Приговор Рижского окружного суда может быть обжалован в кассационной инстанции в течение 10 дней после составления его полного текста, которое запланировано на 3 октября.

Против Логинова и Печакса было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении служебным положением - внесении незаконных пожертвований и незаконной выплате премий,

вызвавших тяжелые последствия. Обвиняемые свою вину в инкриминируемых им преступлениях не признали.

Как сообщалось, Госконтроль в ходе ревизии констатировал, что управление Рижского свободного порта (УРСП) заключало договоры с внешними компаниями об оказании услуг, которые входили в должностные обязанности сотрудников управления, и оплачивало эти услуги аутсорсинговым компаниям. В целом на оплату услуг в нарушение нормативных актов было потрачено 611 888 евро.

Ревизоры также выявили дополнительные расходы на строительство склада в порту. В 2009 году был одобрен проект строительства инфраструктуры на острове Криеву, подготовленный УРСП. В 2011 году коммерсанту было выдано разрешение на строительство склада открытого типа на участке земли на ул. Зила, на котором, согласно одобренному УРСП проекту, планировалось вести строительство. Согласно заключению Госконтроля, УРСП не выполнило свои обязанности, допустив, что на участке, предусмотренном для реализации проекта, другим юридическим лицом будет вестись строительство, не связанное с проектом.

На освобождение территории от объекта (склада открытого типа) и его перемещение на другой участок УРСП потратило более 1,01 млн евро, что расценивается как ущерб, причиненный в результате халатности должностных лиц УРСП.

Дополнительные расходы в размере 120,3 тыс. евро возникли у УРСП при возобновлении кредитного договора, согласно которому управление должно было получить заем на сумму 80,2 млн евро на реализацию проекта развития инфраструктуры на острове Криеву для переноса деятельности порта из центра города.

Логинов с марта 2017 года ушел с должности управляющего портом.