В воскресенье в ДТП пострадали четыре человека

В воскресенье полицейские задержали 15 нетрезвых автоводителей, в ДТП пострадали четыре человека, сообщили агентству ЛETA в отделе общественных отношений Госполиции.

За прошедшие сутки девять ДТП было зарегистрировано в Рижском регионе, еще девять - в Латгале, пять - в Видземе, четыре - в Курземе, три - в Земгале.

В Рижском регионе и в Латгале в воскресенье было задержано по пять автоводителей в состоянии алкогольного опьянения, в Видземе - четыре, в Земгале - один.

Полицейские за сутки оформили 186 протоколов об административном нарушении за превышение разрешенной скорости движения, больше всего (66) - в Риге и окрестностях столицы.

За различные нарушения правил дорожного движения полицейские составили 441 протокол - на 112 меньше, чем за предыдущие сутки. 143 протокола оформлено в Риге и ее окрестностях, 94 - в Латгале, 87 - в Земгале, 85 - в Видземе, 32 - в Курземе.