В центре Риги полицейские задержали объявленную в международный розыск BMW

В один из вечеров муниципальные полицейские отправились на вызов на улицу Дзирнаву. Местные жители жаловались на транспортное средство, припаркованное на велосипедной дорожке.

Прибыв на место события, стражи порядка увидели припаркованную на велодорожке автомашину BMW X6 с иностранными госномерами.

После проверки данных по базе полиции выяснилось, что машина объявлена в международный розыск. Полицейские связались с коллегами из Госполиции. В ожидании подкрепления машину заблокировали с двух сторон, чтобы водитель не смог скрыться.

Вскоре к машине вышел водитель, который показал свои документы и документы на машину.

Дело передано на рассмотрение Госполиции.