Пьяный мужчина с ножом напал на продавца в Риге

Утром 31 марта Государственная полиция получила вызов из магазина в Риге, на ул. Бривибас, где на продавца напал мужчина с ножом.

На место ЧП выехала полиция.

Выяснилось, что в 8.20 утра в магазин зашел пьяный покупатель, который сначала ругался, а потом достал нож и пытался проткнуть продавца. К счастью, продавцу 1990 года рождения, удалось выбежать из магазина.

Нарушитель тоже выбежал на улицу и отправился в противоположном направлении. Женщина вернулась на рабочее место и вызвала полицию.

Стражи порядка просмотрели запись с камер наблюдения и установали личность преступника. На следующий день, 1 апреля, мужчина 1959 года рождения, был задержан. Несколько лет назад он попадал в поле зрения полиции за хулиганство.

Начат уголовный процесс.