Мужчина в кафе у Ратуши напугал клиентов и отказался оплачивать свой счет

Когда полицейские подошли к мужчине, из помещений кафе вышел работник, который рассказал, что мужчину, незадолго до прибытия полиции, вышвырнули из заведения из-за его неадекватного поведения. На место происшествия вызвали и охрану, так как мужчина настойчиво пытался вернуться в кафе.

Сотрудник кафе объяснил, что мужчина напугал нескольких клиентов и не оплатил свой счет.

Полицейские подняли на ноги мужчину и попросили объяснить свои действия. Тот сказал, что ничего плохого не делал и прошипел на прохожих. Полицейские попросили мужчину назвать свои данные, но он начал утверждать, что он несуществующий человек. Вскоре после этого полицейским удалось выяснить его личность, потому что задержанный, как оказалось, в этот день уже был в поле зрения полиции, вызвав беспорядки в другом ресторане в Старой Риге.

Ввиду странного поведения мужчины полицейские вызвали сотрудников неотложной медицинской помощи, которые приняли решение госпитализировать его в Рижский центр наркологии и психиатрии. Сотрудникам кафе в свою очередь объяснили о праве обратиться с заявлением в Госполицию.