«Он кричал, а все стояли и смотрели!»: Очевидец о смерти рабочего возле «Даугавы»

Первое рабочее утро, 3 апреля, на этой неделе для многих автоводителей началось с того, что пршлось внезапно менять привычный маршрут, который проходил через Деглавский мост. Из-за аварии водопровода у съезда с моста, было перекрыто движение для частного транспорта. Но, как позже стало известно, на ул. А.Деглава кроме аварии произошло трагическое несчастье - погиб 42-летний рабочий.

Реконструкция стадиона «Даугава» происходит в светлое и темное время суток. К сожалению, в понедельник, незадолго до полуночи, при подключении бытовой канализации к колодцу на А. Деглава, прорвало водопровод двумя метрами глубже. Обвалились песчаные стены траншеи и под толстым слоем песка и воды оказался один из рабочих, сообщает передача Degpunktā.

Работы по прокладке канализации у Даугавского стадиона:

Тело рабочего было найдено спустя три часа после начала спасательных работ на глубине 4,5 метров.

Это был работник предприятия «Марупите-РР», субподрядчика «CBF L-KO».

Во время прокладки канализации стадиона «Даугава» погиб рабочий:

Женщина, проживая рядом с местом ЧП, в ужасе от случившегося и того, как проходили спасательные работы.

«Знаете, не хочу врать, но там человек, действительно, упал. Мужчина кричал, а все вокруг стояли и стояли. «Скорая» стояла, никто ничего не мог сделать. Это было ужасно», - рассказала очевидец Эрика.

Спасатели говорят, что это был специфический случай и было необходимо соблюдать особую осторожность.

Представители предприятия ООО «CBF L-KO», по заказу департамента сообщения Рижской думы выполняющего перестройку объекта на ул. Ата, Аугшиела и Вагону, рассказали агентству ЛЕТА, что несчастный случай произошел 2 апреля примерно в 23.30. При прокладке подключения бытовой канализации к колодцу на ул. Аугуста Деглава лопнул проходящий примерно на два метра ниже водопровод, и строительная яма была моментально затоплена водой.

В это время в яме находился работник предприятия «Марупите-РР», субподрядчика «CBF L-KO». Он погиб.

Строительная яма была укреплена щитами против оползней, работник использовал индивидуальные средства защиты и перед началом работы прошел инструктаж.