В Агенскалнсе девочка-подросток сбежала от родителей во время прогулки и напилась

Около 1 часа ночи 2 апреля сотрудники Земгальского управления муниципальной полиции Риги получили информацию о девочке-подростке, которая сбежала во время прогулки с родителями в Агенскалнсе. За девочкой побежала подруга, которая гостила у семьи. На место событий был выслан ближайший экипаж муниципальной полиции Риги.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка встретили обеспокоенных родителей с собакой. Отец сбежавшей девочки рассказал, что в день событий дочь была у него в квартире с подругой. Обе смотрели фильмы и играли в игры. Когда он вернулся с работы, подруга дочери рассказала ему, что та взяла лезвие и начала резать себе ногу.

Отец пошел в ванную комнату и увидел, что дочь разобрала бритву и взяла лезвие. Мужчина был в шоке и позвонил бывшей супруге, попросив ее приехать. Мать девочки незамедлительно приехала, предложила выгулять собаку, которую взяла с собой, и поговорить.

Взрослые начали разговор о специалисте по зависимостям, однако быстро начался конфликт и ребенок убежал. За дочкой убежала и подруга.

Родители какое-то время искали ребенка, после чего обратились в полицию.

В поискам подключились еще два экипажа полиции. Стражи порядка исследовали ближайшую округу и нашли подростков, причем девочка, которую искали родители, успела напиться, а подруга все время пыталась ее успокоить.

Принимая во внимание тот факт, что у одной из девочек была повреждена нога, ее передали медикам. Была проведена и проверка концентрации алкоголя в выдохе - 1,24 промилле.

15-летняя девочка рассказала, что регулярно создает родителям проблемы, так как уже пробовала и сигареты и алкоголь.

Медики пьяного подростка госпитализировали. В свою очередь вторую девочку полицейские доставили домой, где передали матери.

Материалы дела переданы в Рижский сиротский суд.