Полиция подозревает, что пропавшая без вести бывшая прокурор Лозе - убита

Женщина 1932 г. рожд. в период с девяти часов вечера 13 марта до 9.30 14 марта вышла из своего дома в Марупе на ул. Зелтиню и пропала. Полиция сообщила ее приметы в социальной сети «Facebook» 15 марта. Рост Лозе - 175 см, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета с сединой у корней. Предполагается, что она была одета в зимнюю куртку, шапку, на ногах были белые зимние сапоги.

Пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству ЛЕТА, что начат уголовный процесс об убийстве, так как имеются подозрения, что женщина стала жертвой преступления. В то же время по всей Латвии объявлен розыск Лозе.

Полиция проверяет несколько версий о пропаже женщины, в том числе версию о том, что она могла быть убита в корыстных целях. Другая версия связана с тем, что ее исчезновение связано с предыдущей работой в прокуратуре, но эта версия не является основной.

В настоящее время полиция ведет активные следственные мероприятия и призывает каждого, у кого есть какая-либо полезная информация, сообщать по электронной почте kip@vp.gov.lv или звонить по телефонам 67 075 389, 67 075 287 и 110.

Бирута Лозе в свое время расследовала такое громкое дело, как дело обвиняемого в геноциде бывшего оперуполномоченного Министерства госбезопасности Ильи Машонкина.

В настоящее время в составе Генеральной прокуратуры отдела по расследованию преступлений тоталитарных режимов больше не существует.