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В Старой Риге агрессивный пассажир выбил стекло в такси

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Diāna Lozko / LETA

31 марта сотрудники Рижской муниципальной полиции (РМП) получили вызов в Старую Ригу, где группа лиц выбила стекло в машине такси.

Прибыв на место события, полицейские встретили таксиста. который рассказал, что к нему в машину сели четверо агрессивных мужчин. Шофер отказался их везти по указанному адресу, после чего один из клиентов в приступе гнева разбил в авто стекло. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения.

После конфликта нарушители сели в другое такси и попытались уехать, однако машину остановила полиция. Водитель такси, в котором разбили окно, опознал в одном из пассажиров своего обидчика. Им оказался гражданин Германии, утверждавший, что инициатором конфликта был сам таксист.

Участников конфликта доставили обратно на место происшествия, а затем передали сотрудникам Госполиции. Ведется следствие.

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