Гражданин Швейцарии устроил стриптиз в центре Риги

2 апреля, около 01:00, сотрудники Центра видеонаблюдения Рижской муниципальной полиции по камерам видеонаблюдения увидели мужчину, который разделся на улице Аудею. Информацию сразу же передали ближайшему экипажу.

Полицейские, следуя указаниям коллег из Центра видеонаблюдения, нашли нарушителя. Во время разговора выяснилось, что мужчина является гражданином Швейцарии.

Видеозапись показала, что мужчина раздевался неоднократно, а его друг снимал это на камеру смартфона.

На вопрос, зачем он это сделала, 28-летний турист сообщил, что просто хочет повеселить друзей.

Нарушителю составили протокол об административном нарушении по факту хулиганства, и применен штраф в размере 70 евро.