Суббота, 7 апреля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ СПОРТ ДАУГАВПИЛС

Трагедия в Вецмилгрависе: Полиция считает, что это было самоубийство

Русский TVNET/Degpunktā
Иллюстративное фото | Фото: Andrejs Baburovs / LETA

Попав под поезд, редко кому удается выжить. Именно поэтому люди, которые решили свести счеты с жизнью выходят на рельсы. Такой трагический случай произошел в минувший четверг, 5 апреля, в Вецмилгрависе.

В четверг, около 20.00 часов вечера, в Вецмилгрависе было остановлено движение пассажирских поездов. Поезд сбил человека, который вышел на рельсы.

Полиция прочесала окружающую территорию и работа была не напрасной.

Получены важные доказательства, которые помогли восстановить ход событий.

У полиции нет сомнений, что произошедшее - осознанный шаг мужчины. Теперь только осталось выяснить что или кто довел человека до самоубийства.