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Одетые в маски сотрудники ПБ в центре Риги задержали человека

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Edijs Pālens / LETA

4 апреля одетые в маски сотрудники Полиции безопасности в центре Риги на остановке общественного транспорта задержали человека.

Задержание произошло около 19 часов на остановке на бульв. Райня. Задержанный был помещен в микроавтобус и увезен. На остановке при этом находилось несколько десятков человек.

В ПБ агентству ЛЕТА подтвердили, что в этот день в рамках уголовного процесса были задержаны два человека, в том числе один в общественном месте. В учреждении добавили, что в большинстве случаев задержания не производятся в общественных местах.

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