Одетые в маски сотрудники ПБ в центре Риги задержали человека

Задержание произошло около 19 часов на остановке на бульв. Райня. Задержанный был помещен в микроавтобус и увезен. На остановке при этом находилось несколько десятков человек.

В ПБ агентству ЛЕТА подтвердили, что в этот день в рамках уголовного процесса были задержаны два человека, в том числе один в общественном месте. В учреждении добавили, что в большинстве случаев задержания не производятся в общественных местах.