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В результате пожара в многоэтажном доме погиб один человек, спасены 18

LETA
Фото: Ieva Leiniša/LETA

В результате пожара в одном из многоэтажных домов Риги погиб один человек, а спасены 18, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Агрита Витола.

Вызов на пожар в пятиэтажном жилом доме на ул. Лидума был получен в 17.40. Здесь открытым пламенем горела квартира площадью 35 кв. м.

До прибытия пожарных работники полиции успели эвакуировать из дома трех человек, но в помощи из-за задымления нуждались и другие жильцы. При помощи подъемников и автоматических лестниц пожарные помогли выбраться из дома 18 жильцам. В пожаре погиб жилец загоревшейся квартиры.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 75 пожаров, в том числе 47 поджогов прошлогодней травы. В огне пострадали шесть человек.

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