LTV7: школьная дискотека в Риге завершилась нападением с тесаком

В пятницу вечером во время школьной дискотеки в рижской 71-й средней школе в Ильгуциемсе произошел конфликт. Мужчина с тесаком напал на присутствующих. По свидетельствам очевидцев, в результате нападения, пострадали три человека, сообщает Русское вещание LTV7.

По предварительной информации нападавший был отцом одного из школьников.

По словам свидетелей, во время школьной дискотеки произошел конфликт - пришел отец подростка с ножом и огнестрельным оружием. Он хотел попасть в школу, но охранник его не впустил. Когда мужчина ушел, за ним последовала компания подростков, после чего в коридоре семиэтажного здания произошел конфликт, во время которого мужчина ранил нескольких из них.

Один из пострадавших ранен в руку, второй - в ногу, третий - в плечо.

Ученик рижской 71-й школы Владимир описывает происходящее в своем видеоблоге: «В школу пришел мужик на дискотеку с тесаком. Но он сказал, что у него пистолет. И он кому-то угрожал. Учителю или кому-то еще. Я не знаю точных деталей. Он сказал, чтобы тот встал на колени. Охранник его увидел и сразу вывел из школы. Старшие побежали за ним. И в это время я шел из магазина с другом и достал камеру».

Руководство рижской 71-й школы отрицает факт проникновения посторонних на ее территорию. Конфликт между учениками и мужчиной с тесаком разыгрался рядом с учебным заведением, сообщили Русскому вещанию LTV7.

Директор рижской 71-й школы Андрей Рыжиков разъяснил, что произошло, по его информации, в школе: «В этот день в школе проходило «Шоу талантов» с последующей дискотекой. У бывшего ученика 71-школы возник конфликт со сверстниками, и он позвонил отцу. Как мне сообщили дежурные, первая стычка произошла не в самой школе, а возле нее. Отец подростка не пытался проникнуть в школу. Потом уже непосредственно в школу была вызвана полиция, для дальнейшего разбирательства».- рассказал Андрей Рыжиков.

После этого подростки погнались за мужчиной. Вторая стычка произошла в подъезде дома, на видео видно, как мужчина размахивает предметом, похожим на тесак.

В Госполиции сообщили, что в настоящий момент по данному факту ведется ресорическая проверка - проверка доказательств на наличие признаков преступления.

Подробности этого происшествия смотрите в понедельник в вечернем выпуске новостей на канале LTV7.