В гостинице Риги найдено тело женщины: по подозрению в убийстве задержан иностранец

Полиция задержала в Рижском аэропорту иностранца, который подозревается в убийстве женщины, совершенном в одной из столичных гостиниц. В отеле он остановился вместе с убитой, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Информацию о преступлении полиция получила в воскресенье в 16.59.

Прибыв на место происшествия, полиция обнаружила в номере гостиницы тело женщины со следами удушения.

Полиция выяснила, что преступление утром того же дня мог совершить иностранный гражданин 1971 г. рожд., который остановился в гостинице вместе с погибшей. Была получена информация о том, что мужчина собирается покинуть Латвию на самолете, поэтому в аэропорт «Рига» были направлены полицейские и сотрудники батальона спецназа, которые задержали подозреваемого.

По факту убийства начат уголовный процесс по ст. 116 Уголовного закона, которая предусматривает пожизненное заключение или лишение свободы на срок от 5 до 20 лет.

Хотя результаты экспертизы еще не получены, полиция считает, что погибшей является супруга задержанного 1976 г. рожд.

Мужчина в настоящее время находится в изоляторе, а завтра суд примет решение о мере пресечения в отношении него.