Вор после задержания пожалел, что не успел совершить еще какое-нибудь преступление

В воскресенье, 8 апреля, Госполиция получила звонок от владельца садового домика на Румбуле по поводу того, что двери домика взломаны и, возможно, вор находится внутри. На место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции Саласпилса и Госполиции саласпилсского участка.

В момент появления стражей порядка злоумышленник находился внутри и уже сложил в сумку различные хозяйственные вещи, найденные в домике. Мужчину задержали и доставили в полицейский участок.

Задержанный 1980 года рождения ранее уже многократно был судим за имущественные преступления.

Стражам порядка он рассказал, что сожалеет, что после выхода из тюрьмы не успел совершить еще какое-нибудь преступление.

Начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением. За подобное преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Кроме того, принимая во внимание, что дверь была взломана, начат и уголовный процесс по факту намеренного повреждения чужого имущество. За это грозит тюрьма на срок до двух лет, или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.