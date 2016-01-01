Трех обвиняемых по делу «Latvenergo» приговорили к реальным срокам

Рижский окружной суд, рассматривая в апелляционном порядке так называемое уголовное дело «Latvenergo», приговорил к реальным тюремным срокам бывшего вице-президента предприятия Айгара Мелько, производственного директора Гунара Цветкова и руководителя предприятия «Energy Consulting» Андрея Ливановича.

Окружной суд частично отменил приговор Рижского районного суда от 2016 года. Ранее Цветков по обвинению во взяточничестве был оправдан, а теперь осужден.

Мелько приговорен к четырем годам и шести месяцам тюрьмы с запретом занимать должности члена правления на государственных и муниципальных предприятиях на три года и шесть месяцев. Цветков получил три года и шесть месяцев тюрьмы с аналогичным запретом на три года, такое же наказание установлено Ливановичу.

Преступно нажитые средства в размере 146,5 тыс. евро будут конфискованы в пользу государства у Ливановича, 182 тыс. евро у Цветкова и 290 тыс. евро у Мелько.

Приговор окружного суда можно обжаловать в Верховном суде с 23 апреля. Никто из осужденных в зале суда арестован не был.

Суд первой инстанции признал Мелько и Ливановича виновными, но приговорил их только к денежным штрафам.

Согласно приговору районного суда, Мелько должен заплатить штраф в размере 48,1 тыс. евро, а Ливанович - 37 тыс. евро. Суд переквалифицировал обвинения - Мелько осужден за принятие неразрешенного блага, а Ливанович - за коммерческий подкуп.

Суд постановил также, что против предприятия Ливановича «Energy Consulting» будут применены меры принудительного воздействия в размере 400 минимальных зарплат, что составляет 148 тыс. евро.

Прокурор требовал для Мелько пяти лет и шести месяцев лишения свободы с запретом занимать определенные должности, для Цветкова - пяти лет реального тюремного заключения и запрет на должности, а для Ливановича - пяти лет лишения свободы без дополнительных наказаний.

Также Лея требовал взыскать с Мелько и Цветкова 480,6 тыс. евро.

Согласно обвинению, взятка была дана за то, чтобы в конкурсе «Latvenergo» по реконструкции гидроагрегатов Плявиньской ГЭС лучшим было признано предложение предприятия «Alstom Power Sweden AB». Общая сумма взятки составляла 627 тыс. евро.