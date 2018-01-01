В Риге поймали наркодилера с почти 50 граммами кокаина в швейной машинке

Сотрудники Госполиции в одной из квартир в Латгальском предместье Риги задержали мужчину 1967 года рождения, у которого было найдено 49,25 граммов кокаина, спрятанных в швейной машинке.

В распоряжение сотрудников саласпилсского участка Госполиции поступила информация, что в этой квартире торгуют наркотическими веществами, поэтому они прибыли по адресу, чтобы провести обыск. Во время обыска стражи порядка убедились, что там действительно торгуют наркотиками.

Был задержан и ранее судимый за идентичные преступления наркодилер 1967 года рождения.

Наркотики были спрятаны в швейной машинке в отделении для хранении игл.

Начат уголовный процесс.

К подозреваемому применена мера пресечения в виде ареста.