Стали известны подробности убийства женщины в гостинице в центре Риги

Стали известны подробности убийства женщины в одной из гостиниц Риги. Это - гражданка Казахстана.

Как сообщает передача Degpunkta, трагедия произошла в гостинице Metropole в центре Риги. Мужчина, который провел 2 дня с убитой им женщиной, пытался сбежать, полиция задержала его буквально за 40 минут до вылета.

Тело нашла горничная вечером в воскресенье 8 апреля. По данным, предоставленным полицией, было сразу понятно, что женщина умерла насильственной смертью - на теле были видны следы побоев и следы удушения. Она лежала на полу. 41-летняя женщина зарегистрировалась в номере с 46-летним мужчиной, который на момент прибытия стражей порядка выписался в срочном порядке. В 18.20 он планировал улететь рейсом в Москву.

Отмечается, что оба - граждане Казахстана. В момент задержания в крови мужчины не был констатирован алкоголь, в поле зрения полиции он не попадал.

Полиция предполагает, что женщина и мужчина являлись парой, так как с 6 по 8 апреля проживали и проводили в Риге время вместе. Пока неизвестно, с какой именно целью они прилетали в Ригу.

Мужчина был задержан за 40 минут до вылета. На данный момент он находится в изоляторе временного содержания. Начат криминальный процесс.