Сотрудники Госполиции в Прейли ликвидировали плантацию марихуаны, изъяты саженцы, а также 20 граммов готовой продукции. Задержанный ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Полицейские получили информацию, что в Прейли на недвижимости, принадлежащей местному жителю, возможно, оборудована плантация марихуаны.

Для проверки информации в конце прошлой недели стражи порядка прибыли по указанному адресу, где произвели санкционированный обыск. Во время осмотра частного дома полицейские обнаружили в одной из комнат оборудованную плантацию марихуаны. Всего было конфисковано 20 саженцев, похожих на марихуану, и оборудование - осветительные и тепловые лампы, а также 20 граммов готовой продукции. FOTO: Valsts policija

В тот же день по подозрению в совершении этого преступления был задержан мужчина 1988 года рождения, который ранее уже попадал в поле зрения полиции.

Следствие продолжается, задержанному грозит уголовная ответственность.