Родители отправились в игорный зал, оставив ребенка на три часа в машине

В понедельник, 9 апреля, в час ночи сотрудники Рижской муниципальной полиции получили информацию о ребенке, который спит в припаркованном автомобиле. Для выяснения обстоятельств на место отправился ближайший экипаж.

Прибывшим на место полицейским сообщили, что ребенок в машине спит уже около трех часов. Машина находилась недалеко от игорного зала, и полицейские решили проверить это место развлечений, но тут родители девочки сами вышли на улицу. Когда их спросили, почему ребенок ночью спит один в машине, мать стала уверять, что приехала за мужем пару часов назад, вместе с дочерью ждала его какое-то время, а потом решила пойти за ним.

12-летняя девочка, ожидая родителей, несколько раз им звонила, но никто не отвечал, и она уснула.

Во время разговора родители выразили искреннее удивление, что кто-то вызвал полицию, так как в своих действиях они не усматривают ничего предосудительного. По поводу случившегося взяты показания.

Материалы дела переданы отделу профилактики детских правонарушений РМП.