Конфликт в Старой Риге: пьяный несовершеннолетний избил мужчину в возрасте

8 апреля около 7:30 работники Рижской муниципальной полиции, патрулируя Вецригу, заметили на перекрестке улиц Марсталю и Аудею лежащего на земле мужчину. Стражи порядка незамедлительно вышли из машины, чтобы выяснить, почему мужчина валяется и не нужна ли ему помощь. Несколько свидетелей рассказали, что у мужчины незадолго до этого был конфликт с неким молодым человеком.

К стражам порядка подошел вовлеченный в конфликт 21-летний мужчина. Он рассказал, что стоял на улице с тремя девушками. К ним подошел неизвестный мужчина и начал приставать к девушкам.

Парень неоднократно просил мужчину отойти, но тот продолжал приставания. После этого молодой человек, защищая девушек, ударил мужчину кулаком. После удара мужчина упал на брусчатку. На место события были вызваны работники Службы неотложной медицинской помощи.

Полицейские, пытаясь выяснить, какие претензии выдвигает каждая из сторон, вовлеченных в конфликт, тут же поодаль заметили другого юношу, который набросился с кулаками на немолодого мужчину. Он ударил мужчину несколько раз в районе головы. Пострадавший упал на землю. Нападавший не мог угомониться и продолжал избиение беспомощного мужчины.

Полицейские незамедлительно направились на место уже второго конфликта, и задержали нападавшего, призывая его пройти в оперативное транспортное средство. Юноша бравировал и отказывался сотрудничать с полицией. Нарушителя проинформировали о применении физической силы в случае непослушания, что его разозлило еще больше, и он попытался ударить полицейского.

С применением физической силы и перцового газа юношу все же задержали и поместили с отделение временного содержания оперативного транспортного средства.

В отделении для временного содержания агрессивный парень, которому оказалось 17 лет, продолжал ругаться, выламывал стены и двери. Также юноша обещал полицейских засудить за то, что его будто избили, хотя все происходящее было снято на камеру с разных ракурсов - событие зафиксировали индивидуальные камеры полицейских и городские камеры видеонаблюдения. Позже выяснилось, что несовершеннолетний парень был в нетрезвом состоянии. Степень его опьянения составляла 1,32 промилле.

Прибывшие медики оказали помощь пострадавшим и решили обоих избитых мужчин доставить в больницу для обследование.

В обоих случаях в зависимости от того, какие телесные повреждения были причинены пострадавшим, молодым людям грозит административная или уголовная ответственность. 17-летнему юноше также придется ответить за злонамеренное неподчинение работникам полиции.