В Ливаны прикрыли производство «сивухи»

11 апреля в городе Ливаны стражи порядка провели обыск в собственности мужчины 1979 года рождения. Осмотрев гараж подозреваемого, полицейские констатировали, что там нелегально производят алкоголь.

Во время обыска были конфискованы 50 литров готовой продукции - в бутылках и банках для реализации, а также различные приспособления для производства алкоголя. На месте задержан и обвиняемый.

FOTO: Valsts policija

Чтобы разобраться в составе изъятого алкоголя, назначена специальная экспертиза. По информации полиции, правонарушитель планировал реализовывать алкоголь незаконным путем, в том числе «на точках».

Начато расследование, задержанному грозит уголовная ответственность.