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В Вентспилсе задержали водителя фуры с 3,5 промилле алкоголя

Русский TVNET
Иллюстративное фото | Фото: Agnese Gulbe / LETA

Сотрудники полиции в Вентспилсе задержали водителя грузовика, который вел машину с 3,5 промилле алкоголя в организме. Об этом сообщается на вентспилсском портале новостей ventasbalss.lv

Госполиция получила по телефону информацию о том, что на АЗС по ул. Курземес (г. Вентспилс) водитель грузовика Volvo употребляет алкоголь. Через несколько минут транспортное средство было задержано и выяснилось, что 48-летний мужчина, который управлял машиной с немецкими номерами, сильно пьян – в его организме обнаружено 3,5 промилле алкоголя.

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