Двое мужчин пытались забраться в квартиру через балкон

В четверг в двенадцатом часу ночи житель дома по ул.Кооператива заметил, что двое мужчин пытаются залезть через балкон в соседскую квартиру, о чем тут же сообщил в полицию самоуправления.

Когда стражи порядка приехали на указанное место, мужчины уже ушли.

Осмотрев вместе с патрульными ближайшие окрестности, житель заметил нетрезвого мужчину, и указал, что он был одним из тех двоих, пытавшихся залезть в чужую квартиру.

«33-летний нетрезвый мужчина пояснил, что в квартире живет его подруга, которая его не впускает, потому, мол, он решил залезть через балкон»,

- отметила представитель полиции самоуправления Сандра Рексце.

Дверь указанной квартиры стражам порядка никто не открыл. Мужчину, пытавшегося забраться в квартиру подруги, после профилактической беседы отпустили.