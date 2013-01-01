Дело рабовладельцев в Елгаве: Все обвиняемые вышли на свободу

13 апреля Земгальский районный суд продолжил рассмотрение уголовного дела, в котором в вымогательстве денег, похищении людей, их эксплуатации и порабощении на протяжении нескольких лет обвиняется группа из 7 человек. По просьбе троих обвиняемых суд им изменил в этот день меру пресечения, и в результате теперь ни один из обвиняемых не содержится под арестом.

У потерпевших, как свидетельствует обвинение, отнимали паспорта и насильно удерживали на территории собственности в Ливберзской волости Елгавского края.

Из материалов дела известно, что обвиняемые требовали от своих жертв отдавать пенсии и социальные пособия, оставляя их без средств к существованию.

На заседании в пятницу были заслушаны свидетели, в том числе двое сотрудников полиции. Один из них рассказал, что для нужд следствия приобрел так называемый комплект (спирт и сигареты), который после покупки передал следствию, в свою очередь второй сотрудник полиции тоже был в доме обвиняемого Сергея Токмачева по рабочим делам: позвонила некая женщина и попросила помочь ей оттуда выбраться - увезти из Ливберзе в Елгаву.

Другой свидетель, который знаком с Токмачевым очень давно, сказал, что никаких претензий к нему не имеет. Однако он не отрицает, что свою пенсию в размере 270 евро отдал обвиняемому. Он рассказал, что С.Токмачев привозил ему продукты и алкоголь, правда из-за болезни свидетель пить не мог. С.Токмачев ему ответил: «Ничего, когда захочется, у тебя по крайней мере будет!». Он также работал в хозяйстве обвиняемого - косил траву, кормил кур, колол дрова.

Другой свидетель тоже упомянул, что работал на С.Токмачева. Однажды понадобилось рыть траншеи, чтобы протянуть новые провода - деньги за это не заплатили.

«Меня попросили помочь, а денег я не спрашивал», - говорит свидетель.

Одну из приглашенных на заседание свидетельниц на этом заседании не заслушивали, так как она посещала все предыдущие заседания и слышала все свидетельства. Она пояснила, что даже не знала о том, что является свидетельницей, а на заседания ходила, потому что в судопроизводстве участвует ее родственница.

Еще один свидетель не выдержал долгого ожидания своей очереди и отправился домой.

После заслушивания свидетелей были выражены просьбы изменить меру пресечения троим обвиняемым - Дзинтарсу Буку, Сергею Токмачеву и Сергею Пуке.

Дзинтарс Букс теперь должен находиться по месту жительства. С учетом того, что он посещал все заседания суда и работодатель дал хорошую характеристику, суд признал, что просьбу можно удовлетворить.

Адвокат Сергея Токмачева просила суд изменить меру пресечения подзащитному, так как его состояние здоровья в тюрьме ухудшилось, стало плохо с сердцем,

была вызвана Скорая помощь. Врачи дали указания, как лечить сердце, но в тюрьме это сделать сложно. Адвокат также отметила, что медикаменты надо покупать за свои средства, которые без работы взять негде. Прокурор была против освобождения С.Токмачева, но суд решил его освободить под надзор полиции по месту жительства, а также наложил запрет на выезд из страны.

Адвокат Сергея Пуке отметила, что характеристика у ее подзащитного хорошая, в свободное время он считает познавательную литературу. По ее мнению, С.Пуке больше не будет совершать незаконных действий. Суд тоже освободил его под надзор полиции по месту жительства и запретил выезжать из страны.

На следующем судебном заседании продолжат слушать показания свидетелей. Суд назначен на 29 июня.

Напомним, что по этому делу обвиняемыми проходят также Даната Городецка, Татьяна Рокитина, Рихард Бумбиерис и Анна Лейтмане. Своей вины они не признают. Преступные деяния совершались в период с 2013 года до второй половины июля 2016 года. В деле фигурируют 33 преступных эпизода. Официально признаны потерпевшими 13 человек. Деевять человек не пожелали, чтобы их признали потерпевшими. В общей сложности потерпевшим нанесен материальный ущерб в размере около 40 000 евро.