Во время проверки на инспекторов СГД напали: Сломали очки, били по голове, разорвали протокол

В социальной сети Facebook некая женщина-предпринимательница пожаловалась, что сотрудники Государственной налоговой службы (СГД), растрачивая деньги налогоплательщиков, едят и пьют в кафе, а потом привязываются к честным бизнесменам, которые являются инвалидами. А как на самом деле? СГД прокомментировала скандальный пост рассказав, что бизнесмены-инвалиды напали на сотрудников во время проверки.

СГД прокоментировала ситуацию.

"Сотрудники СГД отравились в упомянутое кафе на тематическую проверку, располагая информацией о том, что тут не выдают чеки.

У нас была информация, что кассовый аппарат в заведении работает только до 17.00 часов,

а потом его выключают и до 23.00 начинается торговля без чеков.

Оставить такую информацию без внимания мы не могли.

Наши сотрудники сделали в кафе две покупки. За первую им выдали чек, а за вторую - нет. Инспекторы выяснили, что это не единственное нарушение. В кафе продается алкоголь без акцизных марок. Инспекторам не только пришлось выслушать оскробления, но и пережить нападение. У одного сотрудника были сорваны с лица очки и разбиты.

Инспекторов начали выгонять из кафе, одного из наших сотрудников ударили по голове со спины. Был разорван протокол".

На место ЧП была вызвана полиция и заведено уголовное дело.

СГД обращает внимание, что в последнее время социальные сети стали часто использоваться для очернения сотрудников СГД, которые в свою очередь, выполняют свою работу в соответствии с законом.