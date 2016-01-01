Самая крупная закупка в Latvijas Autoceļu uzturētājs закончилась скандалом

На прошлой неделе сотрудники KNAB пришли с обыском на предприятие Latvijas autoceļu uzturētājs (ЛАУ), находящиеся в подчинении Министерства сообщения. Многие этот визит связали с отставкой Анастасии Удаловой с должности члена правления ЛАУ за день до прихода KNAB. Из надежных источников передаче Nekā personīga известно, что правохранительные органы расследуют договор на 9 млн евро с предприятием Vlakon и возможные нарушения в этой закупке.

Было изменено содержания документов о закупке доломитового щебня на 9 млн евро. Исправления могли внести специалисты по закупкам. Анастасия Удалова руководила Департаментом публичных закупок.

Оборот Latvijas autoceļu uzturētājs - 64 миллиона евро, предприятию важно получить крупные заказы. Одним из таких в 2016 году был заказ с SIA Vlakon. Соглашение предусматривало, что на протяжении трех лет Резекненское предприятие будет поставлять доломитовый щебень необходимый для ремонта дорог. Сумма договора - 9 миллионов.

Это была самая крупная закупка в истории Latvijas autoceļu uzturētājs.

В распоряжении передачи есть проект договора и договор, заключенный с Vlakon. Из итоговой версии исчезло предложение о цене товара, что дает предпринимателю возможность свободно определять фиксированные затраты на транспорт за километр. Таким образом выигравшее конкурс предриятие изменило редакцию договора на неполные 300 тысяч евро (277 487 евро), превысив сумму сделки, предлагаемую на конкурсе.

По данным архива агентства ЛЕТА, из-за нарушений Бюро по надзору за закупками в 2016 году не разрешило ЛАУ заключить договор с предприятием «Vlakon», связанным с предпринимателем, депутатом Вилякской думы Андрисом Козулисом. Конкурс на закупку доломитового щебня на 9 млн евро, в котором победителем был признан давний партнер Vlakon, вызвал много вопросов.

ЛАУ учреждено в 2006 году путем объединения четырех предприятий - АО «Централа региона цели», AО «Латгалес цели», АО «Курземес цели» и АО «Видземес цели». ЛАУ обеспечивает содержание и повседневное обслуживание государственных автодорог, магистральных, транзитных улиц и др., а также занимается производством щебня, гравия и песка