«Она, вероятно, была похищена торговцами органов!» Продолжаем искать пропавшую Лигу в Индии

Пропавшая в Индии латвийка Лига Скромане, возожно, попала в руки естных торговцев органов, такую версию озвучил друг девушки из Ирландии Эндрю Джордан, сообщает Skaties.lv.

Друг Лиги уже купил авиабилеты, чтобы отравиться в столицу Индии и продолжить поиски пропавшей Лиги, пишет издание Irish Sunday Mirror.

«Я не могу нормально спать, все время думаю о том, что с Лигой могло случиться. Я ходил по улицам Кералы, существует большая возможность, что ее там похитили. Эти места известны сетью торговли органами, отсюда их поставляют на черный рынок», - рассказал Эндрю.

Друг Лиги считает, что девушку держат в заточении при 35-ой жаре.

Как сообщалось, Лига Скромане пропала в Керале 14 марта. В Индию женщина, страдающая депрессией, прибыла для лечения в аюрведическом центре вместе с сестрой Илзе Скромане. Без ведома сестры Лига покинула центр, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Обе сестры являются гражданками Латвии, которые уже длительное время проживают в Ирландии.