Небывалый случай: в Юрмале семья случайно похоронила тело чужого человека

В начале апреля трагические события пережила семья в Юрмале. По неясным пока причинам люди похоронили чужого мужчину, думая, что хоронят своего отца. Для расследования произошедшего привлечена полиция, сообщает портал LSM.LV.

Все началось в конце марта, когда Алла Пастернак узнала от полицейских, что умер ее отец. 65-летнего мужчину с разбитой головой нашли на улице. Чтобы выяснить причину смерти, покойного доставили в Ригу, в Центр судебно-медицинской экспертизы.

Причины смерти выясняли в отделении танатологии, где умерший провел восемь дней. Затем семья организовала похороны.

«Похоронили в 11, в 14:52 мне сказали, что мы похоронили не моего отца», - рассказала Алла.

Информацию она получила от организаторов похорон - предприятия «Sēru nams». Их проинформировал об ошибке Центр судебно-медицинской экспертизы. Там в произошедшем сначала обвинили семью - якобы, семья не узнала, что хоронит чужого мужчину.

Алла же впервые хоронила близкого, и неожиданная новость о смерти отца пришла как удар молнии.

«Я смотрела на руки, на ноги, мне на лицо вообще было страшно смотреть. Я старалась не упасть в обморок», - пояснила Алла.

Когда священник читал молитву, женщина бросила взгляд на лицо отца. Оно показалось чужим, но дочь списала это на полученные отцом травмы головы и стресс.

В Центре судебно-медицинской экспертизы пожелали, чтобы Алла подписала разрешение закопать тело. Алла с незаконным предложением не согласилась. Закон в таких случаях предусматривает похороны только после разрешения суда. Нежелание близких покойного обойти закон разозлили сотрудников Центра судебно-медицинской экспертизы, и те стали винить в произошедшем семью, мол, не заметили, что хоронят чужака.

Руководитель отделения танатологии Надежда Скиденко журналистам Латвийского радио рассказала, что знает об этом случае, но комментировать его не может: «Нет, нет, сейчас мы не можем давать никаких комментариев, так как идет уголовный процесс, занимается полиция. Мы не можем давать комментариев».

Сейчас семья договорилась, что вторые похороны оплатит Центр судебно-медицинской экспертизы. Однако покрыть моральный ущерб семье центр отказывается.

«Второй раз хоронить отца - это нереально тяжело! Это был ужасный день, получается, что мне это придется пережить второй раз», - сказала Анна.

Руководитель Юрмальского кладбища Гунтарс Ласис называет этот случай небывалым для Латвии.

В Юрмале всех умерших, о смерти которых есть вопросы к полиции, на экспертизы в Ригу везет фирма «Angel». Судя по всему, фирма доставила на экспертизы два трупа одновременно, а это запрещено.

Виновных ищет полиция, начат уголовный процесс. Алла похоронила отца уже второй раз. Пострадавшие планируют судиться. Возможно, это сделает и вторая семья, близкого которой отдали для похорон чужим.

Госполиция начала уголовный процесс по 19 отделу Уголовного закона о преступных деяниях в народном хозяйстве. В полиции не уточнили, почему следствие ведется именно по этому отделу, но агентство ЛЕТА убедилось, что в нем есть пункт, предусматривающий ответственность за халатность. За такое преступление грозит лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Статус подозреваемого пока не применен ни к одному лицу.

Ģimenei apbedīšanai atdod svešu mirušo